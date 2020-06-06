Посол Турции в Афинах заявил о готовности обсудить морские границы

https://static.news.ru/photo/d090d8ca-a8a2-11ea-b886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

Посол Турции в Греции Бурак Озюгергин заявил, что Анкара стремится к добрососедским отношениям с Афинами, неоднократно предлагала союзнику по НАТО обсудить спорные вопросы, включая разграничение морских зон.

По словам дипломата, республика по-прежнему настроена на переговоры.

Соседям никогда не поздно не только вести диалог, но и слушать друг друга. Ключ в том, чтобы иметь возможность говорить друг с другом, а не друг о друге, — приводит слова посла РИА Новости.

В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой обострились. Одним из примеров напряжённости является материал турецкой правительственной газеты, где опубликованы заявки Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) о проведении исследований в зоне континентального шельфа Греции.

В ответ на это Афины сообщили, что готовы к военному конфликту с республикой.

Ещё один конфликт разгорается на сухопутной границе между Турцией и Грецией. Накануне Афины усилили погранконтроль в области Эврос, ожидая, что на территорию страны снова попытаются прорваться мигранты и беженцы со стороны Турции. После ослабления карантинных мер вероятность такого сценария увеличивается, говорят эксперты ООН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «внутренние распри» в НАТО могут обостриться из-за конфликта между Грецией и Турцией. Непростые отношения двух стран угрожают «серьёзными вооружёнными противостояниями», однако из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) Афины и Анкара, скорее всего, «выйдут один на один».