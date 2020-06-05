Политолог предрёк раскол в НАТО из-за конфликта Греции и Турции

https://static.news.ru/photo/661ccb34-a744-11ea-83b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

«Внутренние распри» в НАТО могут обостриться из-за конфликта между Грецией и Турцией. Непростые отношения двух стран угрожают «серьёзными вооружёнными противостояниями», однако из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) Афины и Анкара, скорее всего, «выйдут один на один», считает военный эксперт Андрей Кошкин.

По его словам, у обоих государств есть союзники внутри блока, но ни Европа, ни США повлиять на ход событий не смогут, пишет Nation News.

Ранее сообщалось что турецкая нефтяная компания получила лицензию на исследования и добычу углеводородов вблизи греческих островов. В ответ на это глава МИД Греции Никос Дендиас обвинил турецкую сторону в попытках присвоить себе суверенные права Греции, а выдачу лицензии на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе назвал провокацией. Кроме того, Афины заявили о готовности к военному конфликту с Турцией.

Ещё один конфликт разгорается на сухопутной границе между Турцией и Грецией. Накануне Афины усилили погранконтроль в области Эврос, ожидая, что на территорию страны снова попытаются прорваться мигранты и беженцы со стороны Турции. После ослабления карантинных мер вероятность такого сценария увеличивается, говорят эксперты ООН.

Как сообщал NEWS.ru, был издан первый приказ штаб-квартиры местных правоохранительных органов о переводе в Эврос 125 человек, которые будут принимать участие в патрулировании. Сейчас ожидается второй приказ, который будет касаться 280 сотрудников полицейского спецназа. Их также хотят направить на усиление сухопутной границы.