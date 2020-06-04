Греция заявила о готовности к военному конфликту с Турцией

https://static.news.ru/photo/ea003b64-a70f-11ea-96a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единственным способом для Греции справиться с агрессивным поведением Турции — это использовать дипломатию и увеличить сдерживающие силы вооружённых сил. Об этом заявил министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос.

По словам политика, Греция готова к военному решению конфликта с Турцией, несмотря на то, что не хочет этого делать. Министр подчеркнул, что страна сделает всё возможное для защиты суверенных прав «в максимально возможной степени», сообщает радио Sputnik.

Ранее сообщалось что турецкая нефтяная компания получила лицензию на исследования и добычу углеводородов вблизи греческих островов. В ответ на это глава МИД Греции Никос Дендиас обвинил турецкую сторону в попытках присвоить себе суверенные права Греции, а выдачу лицензии на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе назвал провокацией.

Ещё один конфликт разгорается на сухопутной границе между Турцией и Грецией. Накануне Афины усилили погранконтроль в области Эврос, ожидая, что на территорию страны снова попытаются прорваться мигранты и беженцы со стороны Турции. После ослабления карантинных мер вероятность такого сценария увеличивается, говорят эксперты ООН.

Как сообщал NEWS.ru, был издан первый приказ штаб-квартиры местных правоохранительных органов о переводе в этот район 125 человек, которые будут принимать участие в патрулировании. Сейчас ожидается второй приказ, который будет касаться 280 сотрудников полицейского спецназа. Их также хотят направить на усиление сухопутной границы.