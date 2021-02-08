Посол России в Польше назвал число снесённых памятников советским солдатам

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С 1997 года Польша демонтировала примерно четыре пятых памятников советским воинам-освободителям на своей территории, рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью NEWS.ru.

Как подчеркнул российским дипломат, планомерный снос монументов советским солдатам начался в Польше в 2014 году и ускорился после принятия в стране закона о «декоммунизации».

В 1997 году наше посольство и польский Совет охраны памяти борьбы и мученичества составили список памятников советским воинам-освободителям в Польше вне территории захоронений — в нëм значился 561 объект, — заявил Сергей Андреев. — По итогам проверки, проведённой посольством и генконсульствами России в 2020-м, из них пока нетронутыми остаётся немногим больше 100.

Дипломат добавил, что проблемы существуют и с памятниками, находящимися на территории кладбищ, за которыми польская сторона обязана ухаживать. Так, в 2020 году процедура выдачи разрешений на проведение ремонта объектов памяти в ряде воеводств затянулась, а в Западно-Поморском воеводстве согласия на эти работы Россия и вовсе не получила.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Россия приняла решение о высылке польского, германского и шведского дипломата, обвинив их в участии в несанкционированных акциях протеста.