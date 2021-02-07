В МИД назвали вынужденной мерой высылку троих европейских дипломатов

https://static.news.ru/photo/acde0dd0-6945-11eb-8a75-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Решение о высылке представителей дипмиссий Швеции, Польши и Германии стало вынужденной мерой, сообщили в Министерстве иностранных дел России. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, трое дипломатов нарушили закон и Москва была обязана принять меры.

К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять. Это высылка дипломатов из трёх стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, — соответственно, в незаконных акциях, — цитирует Захарову РИА Новости.

5 февраля стало известно, что двое представителей генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства ФРГ в Москве были объявлены в России персонами нон грата из-за их участия в несогласованных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и будут высланы на родину.

В ЕС раскритиковали данный шаг со стороны Москвы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти пересмотреть своё решение, подчеркнув, что не согласен с заявлением, что европейцы «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного и осуждённого оппозиционера Алексея Навального.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал отношения с Россией далёкими от удовлетворительных, но подчеркнул, что дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.