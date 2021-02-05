Боррель считает отношения России и ЕС далёкими от удовлетворительных

https://static.news.ru/photo/deaf7a18-68a7-11eb-a87f-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: МИД России/flickr.com

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что отношения с Россией далеки от удовлетворительных, но дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных, — приводит слова Борреля Европейская внешнеполитическая служба.

Он пообещал проинформировать своих коллег по ЕС об итогах визита в Москву на Совете по иностранным делам, который пройдёт 22 февраля. Там будет проведено специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии дебатов на мартовском Европейском совете.

Переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Боррелем прошли 5 февраля. На них российский министр отметил, что сейчас ЕС является ненадёжным партнёром для России. Москва рассчитывает на то, что Брюссель обратит внимание на собственные интересы.

По словам Лаврова, главная проблема в отношениях между РФ и ЕС заключается в отсутствии нормальности. Сложившуюся ситуацию он назвал нездоровой, которая никому не приносит блага. По его словам, уже давно «назрел и перезрел» вопрос о проведении частного обзора положения дел в этих отношениях.

Как писал NEWS.ru, Боррель считает, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком на мировой арене и влиять на события в Нагорном Карабахе, Белоруссии, Сирии, Ливии или Украине.