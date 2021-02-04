Боррель: ЕС должен вести диалог с Россией

https://static.news.ru/photo/869afe02-66df-11eb-b7fe-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком на международной политической арене. Об этом говорится в заявлении политика, распространённом в Брюсселе.

Россия по-прежнему остается соседом и партнёром первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твёрдо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком, — говорится в заявлении.

По словам Борреля, поддержание диалога необходимо для того, чтобы ЕС мог влиять на события, происходящие в таких значимых регионах, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Для этого он приехал в Москву.

Глава европейской дипломатии Боррель 4 февраля прибывает с визитом в Москву, где проведёт переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Визит дипломата продлится до 6 февраля, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который приехал с визитом в Москву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До этого также сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля посетить в Москве оппозиционера Алексея Навального. Она подчеркнула, что МИД РФ не в курсе, что Боррель намерен встретиться с Навальным, пока будет в Москве с 4 по 6 февраля.