Лавров сообщил о главной проблеме в отношениях РФ и ЕС

https://static.news.ru/photo/f1f1c170-6795-11eb-aacb-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главная проблема в отношениях России и Европейского союза заключается в отсутствии нормальности. Об этом в пятницу, 5 февраля, на переговорах с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства назвал РФ и ЕС крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Он отметил, что главная проблема в отношениях страны и союза — это отсутствие нормальности. По словам министра, сложившаяся ситуация является нездоровой. Она никому не приносит блага.

Как подчеркнул Лавров, уже давно «назрел и перезрел» вопрос о проведении честного обзора положения дел в этих отношениях.

Я думаю, что назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного и честного обзора положения дел в отношениях России с ЕС. Рассчитываю, что помимо других вопросов, которые вы планируете заострить, мы сможем поразмышлять и на эту основополагающую тему, — цитирует министра ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком на международной политической арене. Об этом говорится в заявлении политика, распространённом в Брюсселе.

По словам Борреля, поддержание диалога необходимо для того, чтобы ЕС мог влиять на события, происходящие в таких значимых регионах, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Для этого он приехал в Москву.