Лавров назвал Евросоюз «ненадёжным партнёром»

https://static.news.ru/photo/67573632-67ac-11eb-848a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент Европейский союз является ненадёжным партнёром для России. Однако в Москве рассчитывают на то, что в Брюсселе обратят внимание на собственные интересы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем прокомментировал возможные западные санкции в отношении России из-за дела Алексея Навального, которого осудили на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Лавров отметил, что Москва уже привыкла к односторонним рестрикциям со стороны Евросоюза. Именно поэтому, подчеркнул министр, Россия выстраивает всю жизнь, исходя из того, что ЕС на данном этапе — ненадёжный партнёр для страны.

К единой позиции по истории с осуждённым оппозиционером государства Европейского союза привёл принцип солидарности. Лавров заметил, что не уверен в том, что большинство европейских политиков понимают, что такой подход нелеп.

Римское право гласит: бремя доказательства лежит на обвинителе. Ровно этого мы и просим, больше ничего. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядёт, всё-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве, — цитирует главу ведомства ТАСС.

Он выразил надежду на то, что переговоры с Боррелем помогут выйти на более конструктивную траекторию. Как добавил министр, Россия к этому готова.

Ранее NEWS.ru передавал, что главная проблема в отношениях России и Европейского союза заключается в отсутствии нормальности. Об этом в пятницу, 5 февраля, на переговорах с Жозепом Боррелем заявил Сергей Лавров.