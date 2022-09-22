Посол ЛНР: референдумы в Донбассе должны провести местные парламенты Посол ЛНР Мирошник: референдумы в Донбассе должны провести местные парламенты

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При проведении референдумов в Донбассе следует рассмотреть возможность дистанционного голосования или дать местным парламентам право принять решение о вхождении в состав России, заявил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По мнению дипломата, такие меры снизят риски для населения во время голосования. Он также заявил, что у него не возникает сомнений насчёт того, какое решение примут его земляки, пишет ИА SM.News.

Мирошник выразил надежду, что в ЛНР смогут обеспечить безопасность для проведения референдума. Однако как он будет проводиться, еще предстоит определить.

В мире есть варианты, которые позволяют привлечь парламенты для того, чтобы они приняли данное решение, чтобы не рисковать людьми. Есть дистанционное голосование, есть укороченная процедура. В мире нет демократических стандартов проведения референдума, — отметил посол.

Мирошник подчеркнул, что в любом случае легитимность голосования придётся подтверждать. По его словам, мировому сообществу нужно будет доказать, что волеизъявление ЛНР было свободным и открытым.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что позиция Киева не изменится из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях по поводу вхождения в состав России.

Референдумы о вхождении в состав России пройдут в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Предполагается, что за основу будет взят крымский сценарий.