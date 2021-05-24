Посол Латвии в Минске покинет Белоруссию 25 мая

https://static.news.ru/photo/4af083b0-bd31-11eb-9db7-96000091f725_660.jpg Эйнарс Семанис Фото: Latvian Foreign Ministry/flickr.com

Латвийский посол в Белоруссии Эйнарс Семанис во вторник, 25 мая, покинет территорию страны. Это произойдёт после соответствующего решения местного Министерства иностранных дел. Данную информацию журналистам сообщили в латвийском посольстве, передаёт РИА Новости.

МИД Белоруссии до этого вызвал посла Латвии Семаниса. Его попросили вместе с сотрудниками посольства покинуть республику. В МИД Латвии зеркально ответили на это решение и объявили о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов. Сотрудники посольства рассказали, что Семанис улетит из Минска во вторник.

Остальные покинут страну на следующий день, как и потребовал МИД Белоруссии, — заявили в диппредставительстве.

Ранее Министерство иностранных дел Литвы попросило соотечественников немедленно покинуть Белоруссию. Тем, кто планирует туристические или деловые поездки, предложено отказаться от них. Такие рекомендации были даны с учётом событий 23 мая, когда борт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принуждён к посадке в Минске.

Белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о потенциальной угрозе, сообщалось, что самолёт заминирован. Эта информация не подтвердилась. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан. Блогер активно освещал протесты в Белоруссии после прошедших в стране выборов, на которых победил Лукашенко. В республике Протасевич был внесён в список экстремистов, против него было возбуждено уголовное дело.