Порт Роттердама сообщил о прекращении контейнерных перевозок в Россию

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Терминал в Роттердаме. Нидерланды

Один из крупнейших портов в Европе и мире — порт Роттердама в Нидерландах — сообщил о том, что прекращает контейнерные перевозки в Россию и из нее. Заявление опубликовано на сайте порта 22 июля.

Контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились, а постоянные узкие места в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет на доступ в порты Европы для судов из России был включен в пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Однако еще до принятия этого пакета ограничений некоторые компании отказались от сотрудничества с Москвой. Так, 1 марта оператор порта Гамбург заявил о приостановке обработки грузов в российские порты.

Ранее стало известно, что датская судоходная компания, крупнейший в мире контейнерный оператор A.P. Moller-Maersk объявил о закрытии своих офисов в России. Там заявили, что офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге прекратят работу до конца года, а в других регионах страны — до конца лета.