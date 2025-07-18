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Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 16:48

Раскрыто, почему ВС РФ не атакуют идущие в порты Одессы и Николаева корабли

Блогер Царев: ВС РФ не атакуют украинские суда из-за негласного договора с ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Между Москвой и Киевом заключено негласное соглашение не наносить взаимных ударов по гражданским судам, идущим в порты обоих государств, рассказал NEWS.ru военный блогер Олег Царев. По его словам, эти договоренности соблюдаются.

ВСУ не наносят ударов по гражданским, торговым судам, которые заходят в порты Краснодарского края. Мы не наносим удары по грузовым судам, которые плывут на Украину. Но удары по кораблям, которые стоят в разгрузке порта Одессы, производились. Отдельно указывалось, что это были суда с военными грузами, — отметил Царев.

Такие решения, как удары по портам, это, безусловно, прерогатива военного командования РФ, добавил он.

Оно действует на основе той информации, которую получает от разведки, причем из нескольких источников, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в порт Одессы заходят подозрительные иностранные суда с грузами, напоминающими военную помощь. По сведениям одесского подполья, суда имеют непрозрачную историю, и существует вероятность наличия вооружений, поставляемых союзниками Киева.

Украина
порты
ВСУ
суда
Дмитрий Горин
Д. Горин
Михаил Розен
М. Розен
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