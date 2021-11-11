Порошенко заподозрили в госизмене

Покинувшие Крым в 2014 году украинские военнослужащие, включая высокопоставленных офицеров, до сих пор вынуждены жить в отелях Министерства обороны, а после выхода на пенсию могут и вовсе оказаться на улице. Об этом сообщила депутат Верховной рады Елена Хоменко, её слова приводит РИА Новости.

Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идёт, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без...