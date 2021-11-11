Порошенко заподозрили в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет возможную причастность бывшего президента страны Петра Порошенко к госизмене при закупках угля из Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Иван Баканов. Проверка также коснётся и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой, передаёт агентство «Украинские новости».
Соответствующая версия проверяется, - заявил Баканов.
По его словам, уголовное производство соответствующим образом зарегистрировано. Детали проверки не уточняются.
Как отмечается, имя Порошенко всплыло в обнародованной СБУ записи разговора главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука, которая якобы доказывает его вину в госизмене. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук, находясь в сговоре с высшим руководством Украины, в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Порошенко отвергает обвинения в возможном сговоре с оппозиционным политиком.