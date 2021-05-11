На Украине подтвердили обвинение в госизмене Медведчуку и Козаку

https://static.news.ru/photo/1a93cd8c-b276-11eb-8b63-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: MedvedchukVV/facebook.com

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила предъявление обвинений главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутату Верховной рады Виктору Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку.

Сегодня по результатам достаточно объёмной и кропотливой работы, проведённой нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на «временно оккупированной территории» АР Крым, — заявила Венедиктова в ходе брифинга.

11 мая силовики приехали к дому Медведчука в Киеве на улице Монтажников для проведения обысков. Оцепление было выставлено бойцами СБУ «Альфа». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил , что обыски проходят по делу «о добыче газа в Крыму».

В 2018 году украинские журналисты программы «Схемы» утверждали в расследовании, что одна из частных компаний осваивала месторождение в Чёрном море, а директор этой компании якобы является бизнес-партнёром семьи Медведчука.

Депутат Рады Илья Кива заверил, что Медведчук не планирует уезжать с Украины. В партии ОПЗЖ назвали противозаконными предъявленные обвинения. Там отметили, что «карательная машина полицейского государства» пошла на новые беззаконные действия.