Медведчуку предъявили новое обвинение в госизмене

Украинские правоохранительные органы предъявили новые обвинения в госизмене главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутату Верховной рады Виктору Медведчуку. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Сегодня мы сообщили о подозрении (предъявили обвинение. — NEWS.ru) народному депутату Виктору Медведчуку за госизмену и содействие деятельности террористических организаций, — говорится в сообщении.

По её словам, следователи ГРУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины «установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах».

Сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн), — резюмировала она.

Отмечается, что схема якобы была разработана при участии России, чтобы «сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР».

Прокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 1 млрд гривен (около $38 млн).

В начале июня в Сети появилась третья запись «прослушки», на которой политик общается с представителями России. Медведчук говорит с Дмитрием Козаком и якобы обсуждает с ним поставки угля на Украину из ЛНР и ДНР. Запись относится к 2014–2015 годам, Медведчук якобы предлагает замглавы правительства РФ поставлять в обмен на уголь продовольствие на неподконтрольные Киеву территории.

Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на незаконные действия властей Украины. В частности, политик заявил, что его уголовное преследование было политически мотивировано.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму. Правоохранители заявили, что Медведчук стал фигурантом трёх эпизодов. Согласно первому, он с марта 2015 года незаконно передавал информацию о полезных ископаемых в Крыму. Речь в том числе идёт об одном газовом месторождении. По второму эпизоду — якобы политик раскрыл секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. По данным СБУ, согласно третьему эпизоду, Козак и Медведчук планировали вербовать украинцев, уезжающих на учёбу или заработки в Россию, для распространения через них российской пропаганды.