Польский регион ради денег из ЕС отменил резолюцию против ЛГБТ

Парламент Свентокшиского воеводства Польши отменил свою резолюцию, направленную против «ЛГБТ-идеологии». Поменять позицию депутатов заставила Европейская комиссия, которая приостановила переговоры с регионом о выделении средств по специальной программе ЕС, сообщает Gazeta Prawna.

Издание отмечает , что письмо от ЕК с призывом «устранить недочёты» получили пять регионов Польши. В Свентокшиском воеводстве отреагировали первыми. За отмену резолюции там проголосовали 25 депутатов, трое воздержались.

ЕС намеревался финансировать, в частности, ликвидацию угольных котельных двух крупнейших больниц в воеводстве в связи с их подключением к сети теплоснабжения. Ради этого местные депутаты решили «стоять на страже верховенства закона, действующего в польском законодательстве, и хороших обычаев».

Ранее стало известно, что неизвестные злоумышленники сняли радужные флаги с методистской церкви Wesley американского города Блэксберг в штате Виргиния. Представители религиозного учреждения рассказали, что флаги постоянно срывают, но в этот раз злоумышленники пошли дальше и заменили их на знамёна Конфедерации — символы рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны.