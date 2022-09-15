Польский министр: температура 17 градусов полезна для здоровья

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Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала о снижении до 17 градусов температуры в своем доме. В эфире радиостанции Zet глава ведомства заверила, что полякам не стоит бояться нехватки газа, электроэнергии, угля, древесины и других источников тепла. Но все же Москва призналась, что экономить энергоресурсы стоит всем жителям Польши.

Мы должны многому научиться, если говорить о хороших навыках выключения света, обогрева на более низких температурах в помещениях общего пользования в домах. Мы можем многое сделать... разработать программу экономии, — заявила Москва.

По словам министра, 17-19 градусов — это «здоровая температура для организма».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для Financial Times написал, что для обеспечения своей энергетической безопасности Европейскому союзу следует на время отказаться от зеленой энергетики и вернуться к использованию традиционных источников энергии, в том числе к углю. По его мнению, к подобному решению вынуждает прибегнуть сложившаяся ситуация.