Польша призвала Евросоюз отказаться от зелёной энергетики Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС отказаться от зелёной энергетики из-за кризиса

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Для обеспечения своей энергетическй безопасности Европейскому союзу следует на время отказаться от зелёной энергетики и вернуться к использованию традиционных источников энергии, в том числе к углю. Об этом написал в статье для газеты Financial Times премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, к подобному решению вынуждает прибегнуть сложившаяся ситуация.

Зеленый переход не может быть осуществлен за счет базовой безопасности. И если ситуация вынуждает нас к этому, то мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии. Даже если краткосрочный возврат к углю означает отсрочку наших амбициозных климатических целей, он может быть необходимым условием сохранения сильного европейского общества, — написал Моравецкий.

Он также отметил, что в ЕС существует инфляция, угроза нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен внутри региона на электроэнергию. По словам Моравецкого, правительство Польши давно прихзывает к изменениям, которые «заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители».

Непосредственно в Польше министерство климата и окружающей среды на 60 дней отменило требование к качеству угля. используемого с целью отопления.

Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал немцев настраивать на сложности в экономике, связанные с инфляцией и дефицитом товаров.