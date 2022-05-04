Польша заявила о заполнении хранилищ газа на 81%

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В Польше хранилища газа в заполнены на 81%, сообщила польская энергетическая компания PGNiG в своём аккаунте в Twitter. Общая вместимость хранилищ составляет 3,81 млрд кубометров газа. Как отметили в компании, это результат поставок в страну сжиженного газа.

Запасы газа в польских хранилищах растут. На данный момент хранилища заполнены на 81%. Это результат интенсивных поставок СПГ в Польшу, — указала компания.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа по Ямальскому контракту польской PGNiG до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов

При этом Варшава продолжает закупать российский газ, несмотря на заявления о том, что не будет этого делать. После приостановки прямых поставок из России из-за отказа платить по новой схеме российское топливо идёт в Польшу реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.

Также стало известно, что поставки сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле 2022 года стали рекордными для этого месяца — они составили 10,65 млрд куб. м. Такие данные опубликовала Gas Infrastructure Europe (GIE). Наблюдение компании за потоками газа с СПГ-терминалов в Европу ведётся с 2011 года.