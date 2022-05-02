Европа в апреле получила рекорный объём СПГ В компании GIE заявили о рекордных поставках СПГ с терминалов в Европу в апреле

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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле 2022 года стали рекордными для этого месяца — они составили 10,65 млрд куб. м, сообщат ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Наблюдение компании за потоками газа с СПГ-терминалов в Европу ведутся с 2011 года.

Прошлый рекорд зафиксировали в апреле 219 года, тогда поступления сжиженного газа с терминалов составили 10,21 млрд куб. м. По информации компании, запасы СПГ в странах Евросоюза сейчас на 10% выше, чем в 2021 году, и на 8% больше, чем в среднем за пятилетку.

Всего с начала текущего года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили около 41,6 млрд куб. м.

На фоне проведения Россией военной операции на Украине страны ЕС пытаются снизить зависимость от российских поставок энергоносителей. В частности, Польша больше не будет покупать газ в России. Это решение последовало поле того, как 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу из-за отказа республики платить за российский газ по новой схеме расчёта. После этого власти Польши заявили, что к 2025 году планируют построить плавучий терминал в Гданьске для приёма СПГ.

При этом, по информации Anadolu, Евросоюз заплатил России €47 млрд за поставки энергоресурсов с момента начала проведения российской военной операции на Украине. ЕC ежедневно перечисляет $450 млн за нефть и $400 млн за поставки природного газа.