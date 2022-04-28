В «Газпроме» заявили, что Польша покупает российский газ реверсом из ФРГ

Фото Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Варшава продолжает закупать российский газ, несмотря на заявления о том, что не будет это делать. После приостановки прямых поставок из России из-за отказа платить по новой схеме российское топливо идёт в Польшу реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа, сообщил журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, которого цитирует ТАСС.

После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», — сказал он.

По словам Куприянова, объём реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки

«Газпром экспорт» накануне направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

Позже премьер Болгарии Петков назвал такое решение «Газпрома» рэкетом и шантажом. Он сообщил, что уже связался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отметив, что «одностороннее нарушение договора между «Газпромом» и Болгарией — это не проблема Болгарии, а проблема всего Евросоюза, и ответ на эти действия будет общим».

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что решение Польши отказаться от российского газа является политическим, подчеркнув, что страна отказывается сотрудничать с Россией по всем энергетическим направлениям.