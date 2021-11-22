Польша захотела обсудить миграционный кризис с Россией

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страна готова к обсуждению с Россией миграционного кризиса на польско-белорусской границе. При этом в эфире Польского радио он подчеркнул, что с нынешней властью Белоруссии польские официальные лица готовы говорить только на техническом уровне.

Переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего, должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией, — сказал Рау.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС обострилась 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия границ с Белоруссией на фоне осложнения миграционного кризиса. В настоящий момент закрыт только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужно противостояние с Польшей. По словам главы республики, обострение отношений может привести к войне.