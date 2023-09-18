Польша забраковала предложения Украины по ввозу зерна в ЕС

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Польшу и соседние страны не устроили предложения по ввозу зерна в ЕС, которые Украина представила в Брюсселе, сообщает Польское агентство печати (РАР). Инициатива Киева предполагает систему разрешений на экспорт зерновых.

На встрече в Брюсселе Польша раскритиковала новое предложение Украины относительно зерна, — говорится в сообщении.

По данным агентства, в Варшаве сочли, что предложение украинской стороны не решает проблем, возникающих в связи с ввозом зерна, и не позволяет контролировать его.

На прошлой неделе Польша, а также Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал решение Еврокомиссии «вредным для польских фермеров» и добавил, что Варшава не будет прислушиваться к Берлину и Брюсселю.

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев может ответить Варшаве запретом на ввоз польских овощей и фруктов. Он добавил, что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против стран, введших эмбарго на ее зерно. Чиновник также отметил, что для Венгрии украинская сторона может ввести запрет на экспорт автомобилей.