Польша отказалась отдавать Украине свои ЗРК Patriot

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает РИА Новости. Премьер напомнил, что у Германии и других союзников по НАТО уже есть эти батареи.

Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают, — сказал Моравецкий.

При этом премьер настаивал, чтобы Германия передала Patriot Киеву. Он предложил разместить комплексы в западной части Украины, чтобы они защищали и небо в восточной части Польши.

Ранее сообщалось, что руководство минобороны Германии и Польши достигло договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.

Такие предложения поступили после инцидента, произошедшего 15 ноября. СМИ страны сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.