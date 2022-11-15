Польские СМИ утверждают, что две ракеты упали на территории Польши Газета Wyborcza: две ракеты упали на территории Польши

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Польские СМИ сообщают, что две ракеты упали на территории Люблинского воеводства страны. По данному факту премьер-министр республики Тадеуш Моравецкий созывает экстренное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет газета Wyborcza.

По данным издания, упавшие ракеты якобы убили двух человек. В то же время радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники распространила информацию о падении ракеты в окрестностях приграничного с Украиной села Пшеводув.

Издание Wiadomości уточняет, что якобы «две российские ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной. Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве». По информации радиостанции, в результате падения погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

Несмотря на это, крупные польские СМИ пока не подтвердили обстрела территории Польши российскими ракетами. Издание Onet пишет, что действительно созван Совет по делам нацбезопасности, но поводом называет удары в районе Ковеля (Волынская область Украины).

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов 15 ноября города Шебекино Белгородской области погибли два человека. Еще три человека получили ранения.