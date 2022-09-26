Политолог: Санду намеренно затягивает кризис в Молдавии Политолог Суздальцев: Санду будет тянуть время, надеясь получить для Молдавии бесплатный газ

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду намеренно затягивает кризис в стране, надеясь, что Украина при поддержке НАТО победит Россию и получит газ бесплатно, сообщил политолог Андрей Суздальцев. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что рассчитывать главе республики на такой исход событий не стоит, и чрезмерно высокие цены на энергоресурсы не должны отрывать власть от реальности. Оппозиция Молдавии обвиняет руководство страны в нежелании пойти на переговоры с РФ о более выгодных ценах на газ.

Люди видят, что власть бросает их на произвол судьбы в преддверии холодной зимы. Они требуют, чтобы правительство пришло к какому-то компромиссу с «Газпромом». Он несколько раз давал отсрочки платежей за поставленный газ. В последний раз Санду как-то выкрутилась из положения, видимо, не без помощи Запада, — сказал Суздальцев.

На улицах Кишинева проходят массовые протесты с требованием отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент. По словам политолога, президент и премьер-министр Молдавии не собираются идти на уступки оппозиции. Кроме этого, если даже Санду предпримет попытку диалога с Россией, она и дальше будет проявлять солидарность с Западом по поводу ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что «Молдовагаз» просрочил авансовый платеж «Газпрому» за потребление энергоресурсов за сентябрь, который должен был быть оплачен до 20 сентября, сообщили в пресс-службе компании. При этом отмечается, что предприятие оплатило поставки газа за август в размере $41,71 млн, а также аванс за первую половину сентября.