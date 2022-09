Полина Лосан

Политолог: Санду намеренно затягивает кризис в Молдавии Политолог Суздальцев: Санду будет тянуть время, надеясь получить для Молдавии бесплатный газ

26 сентября 2022 в 10:32

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press