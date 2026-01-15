Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:24

Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента

Политолог Кортунов: Лондон может пойти на эскалацию после скандала с дипломатом

Главный корпус СИС в Лондоне Главный корпус СИС в Лондоне Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лондон может пойти на эскалацию после скандала с обнаружением британского агента под прикрытием в Москве, заявил NEWS.ru политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, на это могут повлиять напряженные отношения между Россией и Великобританией.

Еще в советские времена были довольно крупные двусторонние высылки дипломатов. Конечно, это затрудняет работу посольств, поскольку иногда под ответные меры попадают и люди, которые к разведке не относятся. Но, как правило, если нет кризиса в отношениях, то стороны стараются эти проблемы сильно не эскалировать. В данной ситуации положение дел немного другое. Поэтому я не исключаю, что этот эпизод будет иметь большее значение, чем такого рода случаи. Возможны какие-то высылки, ограничения. Может последовать цепная реакция дипломатического скандала, которая, будет содействовать еще большему ограничению возможностей для двустороннего диалога, — поделился Кортунов.

Он подчеркнул, что работа разведчиков под дипломатическим прикрытием — распространенная практика. Эта деятельность, по словам Кортунова, всегда существовала, и не только в МИД Великобритании. Политолог указал, что иногда таких разведчиков обнаруживают, арестовывают и высылают, но все зависит от общего политического фона между странами.

Тут вопрос, какой след тянется за этим дипломатом-шпионом. Если он занимался вербовкой или пытался проникать в какие-то российские государственные структуры, тогда, конечно, те люди, которые с ним могли сотрудничать, также станут объектами соответствующего расследования. Если его перехватили на какой-то ранней стадии его деятельности, и большого вреда он не успел принести, значит, все ограничится данной фигурой, — добавил Кортунов.

Он отметил, что в российском посольстве в Лондоне и британском в Москве осталось так мало сотрудников, что масштабные взаимные высылки дипломатов вряд ли возможны. По мнению политолога, вероятные другие меры, такие как снижение уровня дипломатического представительства, когда послы отзываются, а их функции передаются временным исполняющим обязанности.

Ранее ФСБ сообщила о выявлении и объявлении персоной нон грата сотрудника британской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием в посольстве Британии в Москве. Второй секретарь Гарет Самьюэл Дэвис должен покинуть Россию в течение двух недель.

