Политолог: отказ Молдавии от участия в работе СНГ приведет ее к гибели Политолог Шаповалов: отказ Молдавии от участия в работе СНГ приведет ее к гибели

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Направленность Молдавии на интеграцию в Евросоюз и отказ от участия в работе СНГ приведет ее к гибели, считает политолог Борис Шаповалов. По его словам, которые передает EADaily, страна нуждается в многовекторной политике — сотрудничестве и с Западом, и с Востоком. Также эксперт отметил, что молдавские власти должны учитывать многонациональность республики и не создавать в ней новых конфликтов.

Одновекторный путь — это путь к гибели молдавского государства. <...> Намерение отказаться от СНГ — абсолютно неправильная позиция с точки зрения современного государства. На первом месте во всех регионах мира сегодня — интеграционные процессы и с Западом, и с Востоком. Нормальное государство использует все для развития и процветания своей страны, — рассказал Шаповалов.

Политолог уточнил, что Молдавия — это маленькое государство без собственных природных ресурсов, от которых оно сильно зависит. Эксперт подчеркнул, что сотрудничество с СНГ обеспечивает стране доступ к традиционным рынкам, и напомнил, что значительная часть молдаван находится на заработках в России.

Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова ранее вызвали в МИД Молдавии для дачи объяснений в связи с массовыми отключениями света на территории страны. По словам главы МИД Ники Попеску, свет пропал из-за обстрела энергообъектов на Украине. После встречи Васнецов рассказал журналистам, что донес до руководства внешнеполитического ведомства государства позицию Москвы относительно происходящего.