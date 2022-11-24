Посол России в Молдавии ответил на претензии по поводу электричества Посол РФ Васнецов обсудил с молдавской стороной конфликт в Донбассе

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Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии для дачи объяснений в связи с массовыми отключениями света на территории страны. По словам главы МИД Ники Попеску, свет пропал из-за обстрела энергообъектов на Украине. После встречи Васнецов рассказал журналистам, что донес до руководства внешнеполитического ведомства государства позицию Москвы относительно происходящего. Посол напомнил о восьмилетнем конфликте на Донбассе, передает РИА Новости.

Я имел беседу с руководством Министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении восьми лет по отношению к населению Донбасса, — заявил российский посол.

Кроме того, стороны обсудили зашедший в тупик минский процесс, и Васнецов выразил надежду, что Россию, «может быть, и услышат».

Также прежде РФ обвинила в отключении электричества президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, «Россия оставила Молдову в темноте». Как говорили местные СМИ, в результате отключения электричества в Кишиневе перестали работать светофоры. Из-за этого на дорогах образовались пробки.