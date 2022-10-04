Политолог оценил возможности Европы разрешить энергокризис Политолог Мухин: из-за диверсий на «Северных потоках» Европа не сможет разрешить энергокризис

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

После диверсий на «Северных потоках» в Европе нет возможностей улучшить положение с энергетикой и разрешить энергокризис, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Сергей Мухин. Он также добавил, что у южного газопровода периодически отзывают лицензию. Кроме того, митинги, которые прошли в Австрии, Германии и Молдавии, в таких условиях только провоцируют политическую турбулентность, подчеркнул эксперт.

Выхода нет ни назад, ни вперед. Помимо того, что провоцируется политическая турбулентность из-за этих шествий, выступлений и так далее. Практического выхлопа они иметь не будут, потому что технических возможностей улучшить положение с энергетикой в Европе просто нет теперь после диверсии на «Северном потоке — 2», — заявил Мухин.

2 октября в немецком городе Цвиккау прошёл митинг, участники которого выступают против антироссийских санкций и энергетической политики Германии. Организаторами демонстрации стали правоэкстремистские объединения «Голос народа города Цвиккау» и «Свободная Саксония». До этого в Кишиневе прошёл митинг сторонников и представителей оппозиционной партии «Шор». Манифестанты потребовали отставки президента Майи Санду и правительства страны. Также митингующие требуют устроить досрочные выборы в парламент.

Также стало известно, что французские власти на фоне энергокризиса приняли решение отремонтировать атомные электростанции. Сообщается, что промышленные сварщики, трубопроводчики и прочие работники, связанные с металлом, получили задачу к 2023 году восстановить обветшавшие АЭС. Известно, что из 56 реакторов 35 выведены из эксплуатации.