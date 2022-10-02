В Молдавии начался антиправительственный митинг

Фото: IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

Майя Санду

В Кишиневе проходит митинг сторонников и представителей оппозиционной партии «Шор», сообщает РИА Новости. Манифестанты потребовали отставки президента Майи Санду и правительства страны. Также митингующие требуют устроить досрочные выборы в парламент.

Протестующие собрались у палаточного городка напротив здания парламента, где бессрочная акция протеста стартовала 18 сентября. Участники митинга выкрикивают лозунги: «Долой Майю Санду!», «Досрочные выборы», «Отставка», «Нет политическому преследованию оппозиции!» Помимо гражданского населения, в протесте принимают участие депутаты парламента от партии «Шор».

Полицейские не пускают протестующих к зданиям парламента и президентского дворца. В городе перекрыто движение транспорта.

Как сообщает агентство, протестующие выступают против увеличения цен на газ и продовольствие, а также высокой инфляции и падения уровня жизни. Манифестанты обвинили властей страны в неспособности справиться с кризисом. Инфляция в Молдавии к середине лета составила 33,5%.

Администрацию республики также критикуют за нежелание вести диалог с Россией по поводу более выгодных цен на газ и за политическое давление на оппозиционеров.

Ранее Майя Санду заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, но сразу же поправила себя и добавила, что в конфликте виновата Москва. На оговорку обратили внимание журналисты. Глава государства добавила, что конфликт имеет серьезные последствия для всей Европы.