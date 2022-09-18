Франция решила отремонтировать свои АЭС на фоне энергокризиса Bloomberg: Франция на фоне энергокризиса приступила к ремонту обветшавших АЭС

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Французские власти на фоне энергокризиса в Европе приняли решение отремонтировать атомные электростанции и приступили к работам по восстановлению, сообщает агентство Bloomberg. Автор публикации Лионель Лоран указал на то, что промышленные сварщики, трубопроводчики и прочие работники, связанные с металлом, получили задачу к 2023 году отремонтировать обветшавшие АЭС. Отмечается, что из 56 реакторов 35 выведены из эксплуатации.

С учетом безотлагательной потребности в энергии возникает соблазн ослабить некоторые бюрократические правила и даже отложить часть ремонтных процедур и просто возобновить выработку электричества, — написал Лоран.

В статье сказано, что правительство Франции призналось в острой нехватке специалистов для проведения ремонтных работ. Для этих целей страна приглашает квалифицированных работников из Восточной Европы, Скандинавии и других регионов.

В нескольких городах Европы планируется отключение освещения фасадов общественных зданий из-за энергокризиса, вызванного введением антироссийских санкций, написало ранее издание Politico. Отмечается, что в Германии принят закон, согласно которому вводится временный запрет на освещение достопримечательностей. Испания в свою очередь ограничила работу всех магазинов до 22:00 с последующим выключением освещения.