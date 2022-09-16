Politico: Европа погружается во тьму из-за антироссийских санкций

Фото: JesÃS HellÃN/Keystone Press Agency/Global Look press

В нескольких городах Европы планируется отключение освещения фасадов общественных зданий из-за энергокризиса, вызванного введением антироссийских санкций, пишет Politico. Отмечается, что в Германии принят закон, согласно которому вводится временный запрет на освещение достопримечательностей. Испания в свою очередь ограничила работу всех магазинов до 22:00 с последующим выключением освещения.

В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в двенадцати тысячах французских коммун полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, — сказано в публикации.

Правительство Франции также в экстренном порядке запустило программу «энергетической трезвости» для снижения потребления электроэнергии на десять процентов. Решение привело к сокращению объемов производств предприятий, а также переводу сотрудников на частичную занятость.

В июле бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила отключать после полуночи подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот, ради экономии электроэнергии. При этом она заверила жителей немецкой столицы, что речь не идет о погружении города в полную темноту.

США не смогут увеличить поставки нефти и газа в Европу предстоящей зимой, написала ранее газета Financial Times со ссылкой на американских производителей сланцевого газа и нефти. Отмечается, что в настоящее время экспорт СПГ и нефти из Соединенных Штатов в европейские государства фактически достиг своего максимума. Эксперты связывают отказ от наращивания поставок с тем, что крупные производители придерживаются модели «меньше производства, больше прибыли».