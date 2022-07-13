Власти Берлина хотят сэкономить на подсветке главной достопримечательности Власти Берлина предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот

Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила отключать после полуночи подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот, ради экономии электроэнергии. При этом она заверила жителей немецкой столицы, что речь не идет о погружении города в полную темноту, сообщает агентство DPA.

В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии, — цитирует оно бургомистра.

Гиффай пояснила, что имеет в виду умеренные ограничения, которые легко реализуемы. По ее словам, следует соблюдать баланс между безболезненной экономией электроэнергии и требованиями безопасности.

Ранее СМИ призвали жителей Германии «ударить по России» путём экономии газа. По словам журналистов, зависимость страны от российского газа радует президента РФ Владимира Путина. Наилучший способ не угождать ему — отключить отопление.

Канцлер соседней Австрии Карл Нехаммер назвал два возможных способа спасения в случае подорожания энергии. По мнению политика, местным жителям придется либо пить алкоголь, либо пересесть на психотропные вещества. Сам Нехаммер предпочел первый вариант.