В Германии проходит акция против антироссийских санкций

Фото: скриншот с видео/freiesachsen/t.me

В городе Цвиккау на востоке Германии проходит митинг, участники которого выступают против антироссийских санкций и энергетической политики Германии, сообщает РИА Новости. Организаторами демонстрации стали правоэкстремистские объединения «Голос народа города Цвиккау» и «Свободная Саксония».

В анонсе митинга манифестанты призывали к смене кабинета министров, а также к пересмотру позиций касательно санкций против России.

Ранее в немецкой общине Лубмин ФРГ прошла акция в поддержку запуска газопровода «Северный поток — 2», в которой приняли участие около 3500 человек. Протестующие также требовали отменить антироссийские санкции. Демонстрация проходила под лозунгом: «Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте, наконец, „Северный поток — 2“». Ее участники выразили надежду, что если трубопровод заработает, то цены на энергоносители снизятся.

До этого премьер Саксонии и представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может полностью отказаться от российского газа. В случае нормализации ситуации на Украине стране нужно будет восстановить сотрудничество с Россией, добавил он.