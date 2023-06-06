Политолог объяснил затягивание контрнаступления ВСУ Политолог Ищенко назвал желание сохранить резервы причиной затягивания контрнаступления ВСУ

Фото: shutterstock.com

Одной из основных причин затягивания контрнаступления ВСУ является желание Киева сохранить резервы для гибкой обороны, считает политолог Ростислав Ищенко. В разговоре с ИА SM.News эксперт пояснил, что украинская армия готова к небольшим боестолкновениям, но в дальнейшей перспективе попытки массового прорыва не принесут положительных результатов.

Серьезного наступления с массовым прорывом они пытаются избежать, потому что понимают — это плохо закончится, даже если начнется хорошо. Хотят сохранить резервы для гибкой обороны, чтобы больше тянуть время в расчете на то, что Западу удастся договориться с Россией или сломать ее, — подчеркнул политолог.

По словам Ищенко, затягивание украинского конфликта выгодно Западу и самому Киеву. Он отметил, что на этом каждый день им удается зарабатывать большие суммы. Боевые действия на территории Украины для некоторой прослойки людей на Западе являются способом получить хороший доход. Кроме того, политолог подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский также получает из конфликта финансовую выгоду.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что украинские военные начали активно стягивать западные артиллерийские системы к линии фронта на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях в зоне СВО. По его словам, на данных направлениях ранее уже встречались иностранные самоходные артиллерийские установки (САУ), однако в последнее время их число резко возросло.