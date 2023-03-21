Политолог объяснил, зачем Шольц хвастается разговорами с Путиным Политолог Бредихин: разговоры с Путиным позволяют Шольцу формировать образ серьезного политика

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц хвастается полуторачасовыми разговорами с президентом России Владимиром Путиным, поскольку это позволяет ему формировать образ серьезного политика, который решает важные вопросы, заявил в беседе с «ПолитРоссией» политолог Антон Бредихин. По его словам, другие европейские лидеры делятся с общественностью подробностями разговоров с главой Кремля по той же причине.

Им важно показать, что они не просто поздоровались с российским лидером и перекинулись парой слов... Конечно, не сказать, что полтора часа диалога — это много, но Шольц, видимо, уверен: этого времени достаточно, чтобы основательно обсудить что-либо или уговорить Владимира Путина пойти на какие-то уступки, — пояснил Бредихин.

Политолог напомнил, что вчерашняя беседа Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлилась четыре с половиной часа. Он подчеркнул, что такой диалог можно назвать действительно серьезным.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее раскрыл ряд деталей телефонных разговоров, которые он вел с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, порой их беседы длились до полутора часов. Он добавил, что стороны всегда сохраняли вежливый тон. Что касается разговоров по украинской тематике, то в них выявлялись «серьезные различия во мнениях», добавил Шольц.