03 января 2026 в 13:49

Эксперт увидел в назначении Буданова приговор Зеленскому

Политолог Михайлов назвал назначение Буданова подготовкой к уходу Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Назначение начальника украинской разведки Кирилла Буданова на пост главы офиса президента представляет собой часть подготовки к отстранению от власти самого лидера страны Владимира Зеленского, заявил RT политолог Евгений Михайлов. Также, по его словам, нынешний президент рассчитывает навести порядок в своем ближайшем окружении с помощью этой кадровой перестановки.

Назначение включенного в списки террористов в России Буданова на должность руководителя офиса, видимо, является некоей такой подготовкой на самом деле определенных сил для сноса самого Владимира Зеленского, — сказал эксперт.

Он пояснил, что Зеленский испытывает серьезное давление. Многие политики, включая его однопартийцев, а также представителей других политических сил, открыто выражают недовольство его действиями. Они все чаще публично говорят о проблемах, которые связывают непосредственно с фигурой президента, и заявляют о необходимости перемен.

Ранее профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что назначение руководителя украинской военной разведки на должность главы офиса президента Зеленского было ошибочным шагом. По его мнению, это решение противоречит мирному плану, который продвигают Соединенные Штаты, и может вызвать негативную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа.

