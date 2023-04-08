Погранслужба Украины предотвратила вывоз в Молдавию мощей 80 святых

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Мощи 80 святых и церковная утварь пытались вывезти в Молдавию из Украины, сообщается в Telegram-канале погранслужбы Украины. Мужчина, задержанный с ценностями, пояснил, что везет их по просьбе своего друга.

В пункте пропуска «Табак» пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы на праздник, — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что небрежная перевозка ковчега привела к нарушению целостности церковной вещи. О преступлении пограничники сообщили полиции и СБУ.

21 марта оценочная комиссия Министерства культуры Украины приступила к работе в Киево-Печерской лавре. Представители Минкульта пояснили, что намерены проверить «уровень сохранности музейных экспонатов». Помимо пещер, власти закрыли для посещения Крестовоздвиженский и Аннозачатьевский храмы, а также — церковь в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).