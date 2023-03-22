Святых выноси: какие мощи «инвентаризирует» Украина в Киево-Печерской лавре В Дальних и Ближних пещерах лавры хранятся мощи 128 святых

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 21 марта киевские власти закрыли доступ к Ближним и Дальним пещерам Киево-Печерской лавры. По указанию руководства национального музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» там приступила к работе ревизионная комиссия, которая должна определить «уровень сохранности музейных экспонатов». Так руководство музея назвало мощи преподобных и другие святыни. Священнослужители не исключают, что власти могут обвинить их в «воровстве экспонатов».

Кто и зачем проверяет мощи святых

Как сообщили украинские СМИ, 21 марта комиссия Министерства культуры Украины приступила к работе в лавре. Проверку начали с Ближних пещер. Как сформулировано в сопроводительных документах, представителям Минкульта необходимо проверить «уровень сохранности музейных экспонатов». Помимо пещер, власти закрыли для посещения Крестовоздвиженский и Аннозачатьевский храмы, а также — церковь в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

«Кроме недвижимого имущества, там еще есть музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы монахам на использование, и по ним будет отдельная ревизия», — заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Инвентаризация мощей святых удивила многих, в том числе и официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«В своем русофобском угаре в Киеве игнорируют тот простой факт, что это не музейные экспонаты. Это мощи святых отцов, среди которых Нестор Летописец, Илья Муромец и другие выдающиеся праведники, которые почитаются и которым молятся во всем православном мире», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что понятие «инвентаризация мощей» — это повторение формулы, использованной гонителями Церкви в ранние советские годы. По его мнению, «Бог шельму метит, и ассоциация с советскими богоборцами совершенно очевидна».

«Они [большевики] использовали то же самое выражение, когда изымали у верующих мощи. На мой взгляд, это кощунственный способ отъёма святынь и надругательство над чувствами верующих. Конечно, киевские гонители не думают о параллелях с советскими атеистами, скорее, они хотят намекнуть, что подозревают монахов Киево-Печерской лавры в воровстве», — полагает Дворкин.

Что представляют собой пещеры Киево-Печерской лавры

Пещеры Киево-Печерской лавры выкопаны почти тысячу лет назад первыми подвижниками христианства на Руси. Они считаются одной из величайших святынь православия. Здесь был основан древний монастырь — Печерский, от которого происходит название.

Пещеры, представляющие собой сложную систему взаимосвязанных подземных ходов, стали памятниками подземной архитектуры и истории. Они выкопаны в высоких днепровских холмах на глубине от 5 до 20 метров. Сейчас в них находятся мощи 128 святых.

Фото: Киево-Печерская Лавра/youtube

Что находится в Дальних пещерах

Пещеры лавры поделены на Дальние и Ближние. Дальние пещеры, выкопанные на глубине 20 метров, ещё называют Феодосиевы — в честь игумена Феодосия, одного из основателей лавры в XI веке. Он выкопал пещеру для себя в 1058 году.

Общая длина коридоров достигает 292 метра. Там же сохраняется одна из самых древних пещер монастыря — Варяжская. Всего в Дальних пещерах находятся мощи 49 канонизированных печерских святых.

Какие мощи хранятся в Ближних пещерах

Ближние пещеры менее глубокие, чем Дальние — они выкопаны на глубине от 5 до 10 метров недалеко от оснований каменных храмов лавры. Ранее в этих пещерах были монашеские кельи. Общая длина ходов в них около 400 метров.

В Ближних пещерах обустроены три подземных храма. Около одного из них, Введенского, хранятся мощи русского богатыря Ильи Муромца. Также в Ближних пещерах покоятся мощи Нестора Летописца, иконописца Алипия Печерского. Всего в Ближних пещерах мощи 79 святых.

Фото: Киево-Печерская Лавра/youtube

Разрешают ли экскурсантам Киево-Печерской лавры ночевать в кельях монахов

Да, причем экскурсии по пещерам лавры проводят без электрического освещения, при свечах. Посетителям рассказывают про мощи и показывают тёмные кельи, в которых жили монахи.

Однажды, находясь на одной из таких экскурсий, автор этой статьи спросил монаха, разрешили бы мне, хотя бы за плату, переночевать в одной из келий. Монах ответил: «Вам нельзя — вы не просветлённый, значит, вас бесы ночью загрызут».

Сколько времени продлится инвентаризация мощей и что будет с лаврой дальше

Учитывая огромное количество экспонатов, можно предположить, что ревизия в лавре продлится долго. Но нынешняя ревизия пещер не соответствует классическому музейному понятию инвентаризации фондов. Директор Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника Людмила Губчевская рассказала NEWS.ru, как должен проходить этот процесс:

«В музеях инвентаризация — это плановая работа. Например, у нас есть коллекция драгметаллов. Ревизия проходит каждый год. Другие коллекции уже проверяем реже. Мы смотрим наличие и сохранность предмета, насколько они нуждаются в реставрации. Но во время инвентаризации музеи не закрываются, потому что ревизия проходит в фондах», — пояснила она.

Директор музея-заповедника считает инвентаризацию мощей в лавре «поводом, чтобы закрыть пещеры от посещения». Дальше власти, по ее словам, могут поступить, как посчитают нужным. Как правило, музеи закрываются на тщательную ревизию, когда их передают другому юридическому лицу или упраздняют, дополнила Людмила Губчевская.

Как настроены митрополит и монахи Киево-Печерской лавры

Священники Украинской православной церкви (УПЦ) всё ещё надеются на защиту людей, которые не позволят изгнать монахов из лавры. Прийти на помощь призвал настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Но храмы и пещеры власти закрывают именно для того, чтобы не допустить защитников на территорию Нижней лавры, где находится резиденция предстоятеля УПЦ и монастырь, предположил в беседе с NEWS.ru богослов, преподаватель Московской духовной академии Юрий Максимов.

«На Украине гонения на Церковь начались не сейчас, а уже несколько лет назад. Отняли у УПЦ сотни храмов. СБУ арестовала священников, епископов. После этого удивляться комиссии в лавре уже не приходится. Они же пытаются их изгнать полностью из лавры», — отметил богослов.

Фото: СБУ

Митрополит Павел продолжает утверждать, что монахи не покинут Киево-Печерскую лавру, несмотря на то что власти обязуют их это сделать до 29 марта. К тому же митрополит напомнил, что многие иконы и другие предметы пожертвовали в храмы лавры именно по просьбе священников УПЦ.

«В храме Рождества Божьей Матери не были ничего, только стены. В Храме Зачатия праведной Анны был прежде театр. В Христо-Воздвиженском храме были некоторые иконы, разломанный иконостас, на месте престола была выкопана яма. В Тёплом храме икон не было, хотя он на самом деле был тёплый и т.д.», — рассказал митрополит.

Наместник лавры Павел уточнил, что за 30 лет наместничества он собрал множество вещей, хранящихся в лавре. Теперь владыка намерен их вывезти.

«Если будет препятствие, то я эти вещи вынесу на площадь и подпалю. Пускай они сгорят — это моя собственность, имею права делать с ней, что хочу», — пообещал он.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский не принял членов Синода УПЦ, пришедших к его офису. Дозвониться до руководителя офиса священники не смогли. И всё же митрополит Павел выразил уверенность, что настанет время, когда «мудрость посетит тех, кто делает зло церкви, потому что на самом деле они делают этим зло себе, родным и обществу».