Подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда

Фото: mup.gov.rs

В Сербии 14-летний подросток устроил стрельбу в одной из школ в центре столицы, сообщает газета «Вечерне новости». По предварительным данным, убит один человек, получили ранения несколько учащихся и педагог.

Полиция задержала ученика 7 класса <...>. По имеющейся информации, убит охранник, ранена учительница и несколько учеников, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают криминалисты и врачи. Учеников пока не выпускают из классов, у школы собралось большое количество родителей. В школу также приехала министр здравоохранения страны Даница Гручич.

В середине апреля в Санкт-Петербурге девятиклассник обстрелял в школе из пневматического пистолета четверых учащихся седьмого и восьмого классов. Им всем потребовалась медицинская помощь. Подростка отправили под арест до 12 июня.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также пообещал выплатить компенсации пострадавшим.