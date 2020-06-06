Подростки Финляндии отказываются от вейпов

https://static.news.ru/photo/fe424a0a-a8c1-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Финляндии снизилась доля подростков, курящих вейпы. По данным статистики, среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет менее 1% ежедневно используют электронные сигареты. Для сравнения: в США регулярно курят вейп 6% школьников и 21% — иногда.

Как пишет Bloomberg, в Финляндии за последние 20 лет вдвое уменьшилось число курящих. Теперь страна на пути к достижению своей цели стать свободной от курения к 2030 году.

В настоящее время около 16% мужчин трудоспособного возраста курят каждый день. Ещё половина курящих хотят бросить эту пагубную привычку. Власти страны ожидают, что через 10 лет регулярно потреблять табачные изделия будут менее 5% населения.

К таким результатам власти страны пришли благодаря высоким налогам на табак, которые привели к росту цен на сигареты, а также введению в обязательный учебный план уроков о вреде курения.

NEWS.ru сообщал, что главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала инициативу поднять минимальный возраст продажи никотиносодержащей продукции с 18 лет до 21 года. Ранее с этой идеей выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения считают справедливым распространить ограничения антитабачного закона и на электронные сигареты. Такую позицию ведомства высказал замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он подчеркнул, что главное — это забота о здоровье россиян, а не защита каких-либо коммерческих интересов. Замминистра уточнил, что речь идёт и о запрете продажи несовершеннолетним, и о курении в общественных местах, и о запрете рекламы.