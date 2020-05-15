Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года

https://static.news.ru/photo/bf15c570-a338-11ea-bc2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала инициативу поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года. Ранее с этой идеей выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Развитие функции лёгких у человека завершается к 21 году, а формирование лёгочной паренхимы может продолжаться до 25 лет, и воздействие любых повреждающих факторов до этого возраста может впоследствии нанести непоправимый вред лёгочному здоровью, — заявила ТАСС Драпкина.

Также она подчеркнула, что никотин как опасный нейротоксин может привести к нарушению способности к обучению и тревожным неврозам.

Драпкина считает, что маркетинговая стратегия табачной индустрии направлена прежде всего на молодых людей, потому «необходимо, чтобы закон их защитил».

Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения считает справедливым распространить ограничения антитабачного закона на электронные сигареты. Такую позицию ведомства высказал замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он подчеркнул, что главное — это забота о здоровье россиян, а не защита каких-либо коммерческих интересов. Замминистра уточнил, что речь идёт и о запрете продажи несовершеннолетним, и о курении в общественных местах, и о запрете рекламы. По его словам, число курящих граждан в стране не превышает 30%, а реклама воздействует на неопределённый круг лиц, в том числе на несовершеннолетних. Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который приравнивает электронные сигареты к табачным изделиям.