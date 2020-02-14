https://static.news.ru/photo/0a9ea200-4f0b-11ea-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения считает справедливым распространить ограничения антитабачного закона на электронные сигареты. Такую позицию ведомства озвучил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Он подчеркнул, что главное — это забота о здоровье россиян, а не защита каких-либо коммерческих интересов.

Мы в этом плане исходим не из потребности рынка, а из потребности охраны здоровья человека. Вот сегодня мы не видим тех ограничений в антитабачном законе, действующем антитабачном законе, которые не должны распространяться на электронные сигареты, — цитирует РИА Новости выступление Салагая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Замминистра уточнил, что речь идёт и о запрете продажи несовершеннолетним, и о курении в общественных местах, и о запрете рекламы. По его словам, число курящих граждан в стране не превышает 30%, а реклама воздействует на неопределённый круг лиц, в том числе на несовершеннолетних.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который приравнивает электронные сигареты к табачным изделиям.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, крупнейшие российские производители табачной продукции пожаловались на снижение объёмов производства из-за роста теневого рынка.