По всей Украине объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По всей Украине была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. До этого сообщалось, что тревогу объявляли в Киеве.

ВВС Украины сообщили о взлетах истребителей Миг-31.

6 июля во Львове на западе Украины прогремели взрывы. До этого в украинских СМИ сообщали, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО. Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий утверждал, что при обстрелах был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ночью 6 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. До этого сообщалось, что тревогу объявляли в 13 регионах страны.

5 июля в Киеве в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв, сообщили в Нацполиции Украины. Глава МВД Игорь Клименко написал в Telegram-канале, что, по предварительно данным, мужчина, которого доставили на заседание, подорвал неустановленное устройство.