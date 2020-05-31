В Британии показали трейлер сериала об отравлении Скрипалей

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Компания BBC One показала трейлер сериала, снятого по мотивам инцидента в британском городе Солсбери. Мини-сериал получил название «Отравление в Солсбери» и повествует об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Deadline, сериал будет состоять из трёх серий. Его планируют показать 14, 15 и 16 июня. В главных ролях в нём снялись Рейф Сполл («Мир Юрского периода» и «Жизнь Пи»), а также Анна-Мари Дафф.

Как писал NEWS.ru, в феврале посольство России подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответа» к годовщине отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доклад содержит 50 страниц, в которых излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международную реакцию на него, ход расследования.