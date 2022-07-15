Пленный британский наемник Пол Ури умер в ДНР

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Пленный британский наемник Пол Ури умер в ДНР, говорится в сообщении омбудсмена республики Дарьи Морозовой. Подчеркивается, что мужчине долгое время оказывалась медицинская помощь в связи с рядом хронических заболеваний, однако, «учитывая диагнозы и стресс», 10 июля он скончался.

С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался, — говорится в сообщении.

Омбудсмен уточнила, что поданный Великобритании Пол Джонсон Энтони Доминик Ури был профессиональным военным, принимавшим ранее участие в конфликтах в Афганистане, Ираке и Ливии. На Украине он занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований, а также руководил боевыми операциями. В апреле 2022 года был взят в плен войсками ДНР.

Морозова добавила, что Ури был подавлен отсутствием реакции на его судьбу как со стороны представителей Великобритании, так и со стороны иностранных СМИ: Лондон не предоставил необходимые медицинские препараты по линии МККК, а информация о плене не распространялась и не вызвала общественного резонанса.

Кроме того, во время первого медосмотра у него диагностировали «инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы». По словам Морозовой, медикаментозная поддержка пленному оказывалась, несмотря на игнорирование Лондоном просьбы передать препараты.

Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что взятым в плен белорусским наемникам может грозить смертная казнь. По его словам, такой вариант возможен, если боевики совершали преступления и на территории ДНР.