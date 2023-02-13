Партия Шольца впервые за четверть века проиграла выборы в Берлине

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Работники избирательных комиссий просеивают бюллетени для заочного голосования в Палату представителей 19-го созыва Берлина

Социал-демократическая партия Германии (SPD) во главе с канцлером Олафом Шольцем, проиграла парламентские выборы в Берлине, сообщает Bloomberg. По данным издания, партия потерпела поражение впервые с 1999 года.

Bloomberg сообщает, что SPD набрала лишь 18,4% голосов, против 21% на прошлых выборах в Берлине. Победу в 2023 году одержал Христианско-демократический союз (CDU), набрав 28,2%.

Издание уточняет, что это были повторные выборы: на первых, состоявшихся в 2021 году, социал-демократы набрали 21%, а христианские демократы – 18%.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Шольц поставил крест на своей политической карьере решением поставить танки Киеву. По его словам, большинство жителей ФРГ шокированы действиями своего руководства. Он отметил, что немцы «прекрасно помнят времена», когда Россия и ФРГ сотрудничали и вели совместный бизнес.

Издание «ПолитРоссия» со ссылкой на авторов китайского издания Sohu написало, что заявление Шольца о том, что поставка тяжелых танков Leopard 2 Киеву не делает Берлин участником противостояния между Украиной и Россией, является громким, но неадекватным.