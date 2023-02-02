В США предрекли конец карьере Шольца из-за Украины Полковник ВС США Макгрегор: Шольц поставил крест на своей карьере решением передать Киеву танки

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере решением поставить танки Киеву. По его словам, большинство жителей ФРГ шокированы действиями своего руководства. Он отметил, что немцы «прекрасно помнят времена», когда Россия и ФРГ сотрудничали и вели совместный бизнес.

Немцы имеют опыт и знают свою историю. Они знают: когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно. Шольц не протянет долго, — сказал Макгрегор.

Военный указал на то, что до Шольца немецкие власти делали все возможное, чтобы не допускать новых конфликтов с Москвой.

Ранее издание «ПолитРоссия» со ссылкой на авторов китайского издания Sohu написало, что заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставка тяжелых танков Leopard 2 Киеву не делает Берлин участником противостояния между Украиной и Россией, является громким, но неадекватным. Китайские журналисты указали на то, что военная техника не будет использоваться иначе, кроме как для применения в боевых действиях, а слова Шольца можно воспринимать как попытку лжи с целью оправдать свои преступления. Канцлер ФРГ также подчеркнул, что российско-украинский конфликт не относится к Германии, но китайские обозреватели считают, что столкновения бы не произошло без усилий Запада.